На Лиговском проспекте подростки избили сверстника и попытались его ограбить

Злоумышленники угрожали потерпевшему ножом.

Уголовный розыск задержал 16-летнего подростка, подозреваемого в разбойном нападении на сверстника. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Центрального района 5 октября обратилась местная жительница, заявившая о нападении на ее сына возле дома 30 по Лиговскому проспекту. Неизвестные избили учащегося колледжа, угрожая ножом, и попытались забрать телефон. После происшествия пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Накануне на Мытнинской улице по подозрению поймали школьника из Калининского района. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что двоих рецидивистов задержали за ограбление магазина техники на Прибрежной улице.

Фото: Piter.TV