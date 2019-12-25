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На Лиговском проспекте подростки избили сверстника и попытались его ограбить
Сегодня, 10:49
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На Лиговском проспекте подростки избили сверстника и попытались его ограбить

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Злоумышленники угрожали потерпевшему ножом.

Уголовный розыск задержал 16-летнего подростка, подозреваемого в разбойном нападении на сверстника. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В полицию Центрального района 5 октября обратилась местная жительница, заявившая о нападении на ее сына возле дома 30 по Лиговскому проспекту. Неизвестные избили учащегося колледжа, угрожая ножом, и попытались забрать телефон. После происшествия пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Накануне на Мытнинской улице по подозрению поймали школьника из Калининского района. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что двоих рецидивистов задержали за ограбление магазина техники на Прибрежной улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, центральный район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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