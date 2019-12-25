Туристка из Подмосковья подхватила опасную лихорадку после укуса комара во Вьетнаме

Главными симптомами заболевания являются скачок температуры, сильная головная боль и ломота в мышцах.

Туристка из Люберец подхватила лихорадку денге во время поездки во Вьетнам. Сейчас девушка находится в больнице, сообщил Telegram‑канал Mash.

По данным издания, россиянка отдыхала в Дананге. Предположительно, инфекция передалась через укус комара ночью, когда она спала. Денге распространяется преимущественно через укусы комаров и не передается воздушно-капельным или контактным путем.

После этого у девушки поднялась температура до 39-40 градусов и появилась сильная ломота в теле. Приём жаропонижающих не принёс облегчения, а самочувствие продолжало ухудшаться. В больнице анализы подтвердили диагноз, после чего врачи назначили лечение.

Особую опасность представляет тяжёлая форма лихорадки денге: критическое состояние может развиться даже после того, как температура начнёт снижаться. Насторожить должны такие симптомы, как интенсивная боль в животе, частая рвота, кровотечения и сильная слабость. В тяжёлых случаях возможны внутренние кровотечения и шок. При подобных проявлениях необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)