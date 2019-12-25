В Выборгском районе благоустроили территорию у площади Хошимина

Здесь уложили гранитную брусчатку и тротуарную плитку, а также обустроили зоны отдыха.

В Выборгском районе Петербурга завершили благоустройство территории напротив памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Новое общественное пространство назвали Вьетнамским садом.

По данным Смольного, в 2023 по проекту "Формирование комфортной городской среды" сделали сквер на проспекте Просвещения, 15. Летом 2025-го открыли площадь Хошимина.

При оформлении нового сада использовали элементы традиционной культуры Вьетнама: декоративные скалы напоминают о саде камней в Нячанге, образ барабана Донгшон символизирует древнее культурное наследие страны. Здесь уложили гранитную брусчатку и тротуарную плитку, а также обустроили зоны отдыха. Кроме того, проложены удобные пешеходные маршруты.

Ранее на Piter.TV: за две недели в Петербурге благоустроили 11 дворов.

Фото: пресс-служба Смольного