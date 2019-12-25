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В Выборгском районе благоустроили территорию у площади Хошимина
Сегодня, 16:30
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В Выборгском районе благоустроили территорию у площади Хошимина

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Здесь уложили гранитную брусчатку и тротуарную плитку, а также обустроили зоны отдыха.

В Выборгском районе Петербурга завершили благоустройство территории напротив памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Новое общественное пространство назвали Вьетнамским садом. 

По данным Смольного, в 2023 по проекту "Формирование комфортной городской среды" сделали сквер на проспекте Просвещения, 15. Летом 2025-го открыли площадь Хошимина. 

При оформлении нового сада использовали элементы традиционной культуры Вьетнама: декоративные скалы напоминают о саде камней в Нячанге, образ барабана Донгшон символизирует древнее культурное наследие страны. Здесь уложили гранитную брусчатку и тротуарную плитку, а также обустроили зоны отдыха. Кроме того, проложены удобные пешеходные маршруты. 

Ранее на Piter.TV: за две недели в Петербурге благоустроили 11 дворов. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: выборгский район, вьетнам
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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