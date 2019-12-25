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Житель Ленобласти задержан за вандализм на остановке на проспекте Энгельса
Сегодня, 11:41
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Житель Ленобласти задержан за вандализм на остановке на проспекте Энгельса

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Причиненный ущерб составил 42 тыс. рублей.

В Петербурге полиция задержала вандала из Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. 

По данным МВД России, утром 4 ноября правоохранителям Выборгского района поступила информация о повреждении остановки общественного транспорта на проспекте Энгельса. На месте по горячим следам установили 33-летнего злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 

Предварительно, мужчина разбил два боковых стекла ногами. Причиненный ущерб составил 42 тыс. рублей. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что на железнодорожной станции Чолово молодые вандалы разрисовали электричку. Задержан один из них, остальных разыскивают. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, происшествия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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