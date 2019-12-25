Угроза БПЛА объявлена в Петербурге.

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс‑службе Росавиации.

В заявлении агентства подчеркивается, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. На фоне режима беспилотной опасности это является приоритетной задачей в авиационной инфраструктуре.

Ночью 27 ноября украинские БПЛА атаковали Ленобласть. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили 18 вражеских беспилотников. Боевая работа в регионе продолжается.

Фото: Piter.tv