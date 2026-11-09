Опасный сувенир: в аэропорту Пулково у студента из Африки изъяли радиоактивные минералы

Опасные камни выявила стационарная система "Янтарь".

В Пулково пресекли провоз радиоактивных минералов. Опасные образцы обнраужили в багаже иностранца, следовавшего из Африки транзитом через Стамбул, сообщила пресс‑служба ФТС России.

В ведомстве уточнили, что общий вес изъятых природных минералов составил 450 г. Выявить угрозу помогла стационарная система радиационного контроля "Янтарь", которая сработала при проверке чемодана. В ходе досмотра инспекторы нашли среди личных вещей пакет с камнями разной формы и размера. Замеры переносным радиометром‑спектрометром показали, что радиационный фон содержимого многократно превышает допустимые нормы.

Владельцем багажа оказался 43‑летний иностранный гражданин, который учится в одном из вузов Петербурга. Мужчина рассказал, что привез минералы как образцы для выпускного проекта. Сведения оперативно передали в Роспотребнадзор. Экспертиза подтвердила наличие в камнях радионуклида радия‑226. Мощность дозы гамма‑излучения на поверхности пакета достигла 8,19 мкЗв/ч.

За провоз запрещённого груза на территорию России в отношении студента завели дело по ст. 16.3 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф и конфискацию товара. Изъятые радиоактивные минералы направлены на утилизацию.

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Видео/Фото: пресс-служба ФТС России