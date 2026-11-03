Транспортная полиция раскрыла кражу ноутбука в Пулково

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу ноутбука в аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В дежурную часть обратилась 56-летняя москвичка, заявившая о пропаже устройства. Ущерб составил порядка 100 тыс. рублей. К совершению хищения чужого имущества оказался причастен 56-летний житель Ленинградской области.

По предварительным данным, потерпевшая оставила ноутбук в лотке при прохождении досмотра перед полетом. Злоумышленник заметил гаджет, забрал его себе и улетел в Волгоград.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: рецидивист и его спутница предстанут перед судом за кражу в магазине в Кронштадте.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО