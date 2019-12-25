Эксперты из Индонезии рассказали о том, какое событие стоит ждать 24 ноября.

Популярные среди российских туристов пляжи индонезийского острова Бали, включая такие территории, как Куту и Нуса-Пениду, могут оказаться подтоплены из-за сильных приливов с 23 по 25 ноября. Соответствующими данными поделилось иностранное агентство ANTARA со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG). По словам местного синоптика из регионального отделения BMKG Десак Маде Пера Роситы Деви, причиной возможных проблем станет суперлуние 24 ноября. В ту ночь естественный спутник Земли окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты в сочетании с полнолунием.

На основании прогнозов приливов и отливов, ветровых условий и высоты волн такая ситуация может привести к прибрежным наводнениям. Десак Маде Пера Росита Деви, специалист

Международные метеорологи заметили, что под угрозой подтопления остаются прибрежные районы шести округов и городов Бали. В их список попали популярные у путешственников зоны Кута, Южная Кута, Северная Кута, Нуса-Пенида. В перечне также оказались отдельные районы Денпасара, Гианьяра и Табанана.

Петербургский блогер оказался за решеткой на популярном курортном острове.

Фото: pxhere.com