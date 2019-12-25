Видеоблогер и музыкант из Петербурга Руслан Тушенцов, известный под псевдонимом CMH, сообщил, что находится в тюрьме на индонезийском острове Бали. О своем положении он рассказал подписчикам в Telegram-канале.
Музыкант опубликовал короткое сообщение, в котором признался, что пока не понимает, как оказался в заключении. Тушенцов пообещал связаться с аудиторией позднее, когда у него появится такая возможность.
На данный момент обстоятельства произошедшего остаются неизвестными. Не сообщается, по какой причине блогер оказался в тюрьме, предъявлены ли ему официальные обвинения и на какой срок он может быть задержан.
Руслан Тушенцов известен в интернете как CMH. Он занимается музыкой, ведет видеоблог и регулярно рассказывает подписчикам о событиях своей жизни в социальных сетях.
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Фото: Piter.TV
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