Руслан Тушенцов неожиданно сообщил о заключении в индонезийской тюрьме

Видеоблогер и музыкант из Петербурга Руслан Тушенцов, известный под псевдонимом CMH, сообщил, что находится в тюрьме на индонезийском острове Бали. О своем положении он рассказал подписчикам в Telegram-канале.

Музыкант опубликовал короткое сообщение, в котором признался, что пока не понимает, как оказался в заключении. Тушенцов пообещал связаться с аудиторией позднее, когда у него появится такая возможность.

На данный момент обстоятельства произошедшего остаются неизвестными. Не сообщается, по какой причине блогер оказался в тюрьме, предъявлены ли ему официальные обвинения и на какой срок он может быть задержан.

Руслан Тушенцов известен в интернете как CMH. Он занимается музыкой, ведет видеоблог и регулярно рассказывает подписчикам о событиях своей жизни в социальных сетях.

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Фото: Piter.TV