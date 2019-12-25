Маски скелетов и камеры на головах: полиция Петербурга поймала юных грабителей

Подростки украли более семи банок энергетиков и скрылись.

Ограбление магазина произошло на Тимуровской улице в Калининском районе. В торговую точку ворвались трое несовершеннолетних в масках с изображениями скелетов, а на головах у них находились видеокамеры, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Юные грабители забрали с прилавка свыше семи банок энергетических напитков, после чего скрылись. В ходе оперативных мероприятий сотрудники патрульно‑постовой службы задержали пятерых подростков в возрасте 15–16 лет. Похищенные напитки у них изъяли.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Одну из 15‑летних девушек задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении 16‑летнего подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ещё троих несовершеннолетних передали родителям.

Ранее мы сообщали, что подростки дважды ограбили юношу в Невском районе.

Фото: Piter.TV