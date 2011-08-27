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Подростки дважды ограбили юношу в Невском районе
Сегодня, 12:06
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Подростки дважды ограбили юношу в Невском районе

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Под угрозой применения насилия незнакомцы похитили мобильные телефоны и наличные средства.

Правоохранители задержали подростков, дважды ограбивших одного и того же юношу в Невском районе. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, преступления были совершены 20 августа. 

По словам 17-летнего потерпевшего, на него напали на улице Дыбенко и на Искровском проспекте. Под угрозой применения насилия незнакомцы похитили мобильные телефоны и наличные средства. Общий материальный ущерб оценили в 37,8 тыс. рублей. 

На проспекте Пятилеток поймали двоих злоумышленников 16 и 17 лет. Один из них привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время возбуждено дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: мигрант предстанет перед судом за похищение 1,3 млн рублей из квартиры на Константиновском проспекте. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: грабеж, невский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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