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Пропавшую в Невском районе девочку нашли на автобусной остановке
Сегодня, 11:12
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Пропавшую в Невском районе девочку нашли на автобусной остановке

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По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В Петербурге обнаружили разыскиваемую в Невском районе девочку. Об этом рассказали в МВД России утром 6 октября. 

Напомним, ребенок пропал накануне. Около 17:20 шестиклассница вышла из бассейна на улице Джона Рида и не вернулась. Ее нашли сотрудники поисковой организации на остановке общественного транспорта, затем школьницу передали приехавшим родителям. По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: двое четырехлетних детей сбежали из детсада на Васильевском острове и дошли до метро. Руководство учреждения скрывало информацию от родителей до вечера.

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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