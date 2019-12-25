Пропавшую в Невском районе девочку нашли на автобусной остановке

По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В Петербурге обнаружили разыскиваемую в Невском районе девочку. Об этом рассказали в МВД России утром 6 октября.

Напомним, ребенок пропал накануне. Около 17:20 шестиклассница вышла из бассейна на улице Джона Рида и не вернулась. Ее нашли сотрудники поисковой организации на остановке общественного транспорта, затем школьницу передали приехавшим родителям. По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: двое четырехлетних детей сбежали из детсада на Васильевском острове и дошли до метро. Руководство учреждения скрывало информацию от родителей до вечера.

Фото: Piter.TV