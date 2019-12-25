Двое четырехлетних детей сбежали из детсада на Васильевском острове и дошли до метро

Ситуация осложнилась тем, что руководство сада скрывало информацию от родителей до вечера.

Вчера, 1 сентября, из дошкольного учреждения в Василеостровском районе Санкт-Петербурга пропали двое четырехлетних мальчиков. Дети беспрепятственно покинули территорию через калитку во время утренней прогулки. Спустя несколько часов их обнаружили в трех остановках от садика – у входа в станцию метрополитена. Об этом пишет 78.ru.

По словам родителей, маршрут беглецов пролегал через два крупных перекрестка и мост над рекой Смоленкой. Поиски завершились в магазине, куда малышей привела случайность. Продавщица заметила детей без сопровождения взрослых и вызвала полицию. Мальчиков доставили в отделение, где инспекторы по делам несовершеннолетних связались с семьями.

Отец одного из воспитанников Семён рассказал изданию, что узнал о побеге лишь около 23:00, когда выступал перед школьниками. Мужчина признался, что осознание опасности вызвало шок. Мама второго ребенка Надежда поделилась деталями хаоса, который начался после звонка заведующей. Женщина находилась в цветочном магазине, бросила букет и побежала на поиски, успев вызвать поисковый отряд "ЛизаАлерт". Как выяснилось позже, волонтеры не понадобились: детей уже передали полиции благодаря бдительности двух прохожих бабушек.

Ситуация осложнилась тем, что руководство сада скрывало информацию от родителей до вечера. Воспитатель группы удалился из всех рабочих чатов. Выяснилось также, что неисправная калитка, через которую вышли дети, была сломана еще за неделю до инцидента. Родители жаловались охране, но ремонт был произведен только после того, как малыши оказались в отделении полиции.

Изначально родители планировали написать коллективное письмо в защиту воспитательницы, так как ранее претензий к ней не имели. Однако, узнав подробности маршрута сыновей, они изменили решение. Сейчас педагог дает показания в прокуратуре, которая организовала проверку детского сада.

Ранее росгвардейцы нашли трехлетнего ребенка без родителей в Приозерском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)