Росгвардейцы нашли трехлетнего ребенка без родителей в Приозерском районе

Врачи осмотрели ребенка и подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уутром 31 августа в Сосновском сельском поселении сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицу Никитина у одного из жилых домов, заметили на проезжей части маленького мальчика.

Ребенку оказалось три года. Он сидел возле лужи и играл, будучи одетым только в футболку, при этом на нем отсутствовало нижнее белье. Из-за малолетнего возраста малыш не смог назвать свое имя или сообщить сотрудникам правоохранительных органов контактные данные родителей.

На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели ребенка и подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. После осмотра росгвардейцы доставили мальчика в дежурную часть 121-го отдела полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Вскоре родители были найдены: ребенок был передан отцу, а наряд Росгвардии вернулся к выполнению своих повседневных задач по охране правопорядка.

Ранее спасатели сняли с фасада дома на Стачек руфера, запутавшегося в тросах во время рисования граффити.

Фото и видео: пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти