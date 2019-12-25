Явка на выборах в Петербурге превысила 50 процентов и выросла с 2021 года.

Смольный огласил результаты голосования, которое длилось три дня. Выборы проходили в Госдуму, Законодательное собрание и муниципальные советы. Глава города отметил, что значительная явка продемонстрировала единство петербуржцев, их любовь к стране и осознание долга перед ней.

Александр Беглов заявил, что Петербург откликнулся на призыв президента и проголосовал за традиционные ценности, историческую память, суверенитет и независимость, а также за победу России. Он подчеркнул, что горожане действовали дружно и уверенно, как и положено наследникам блокадного Ленинграда и городу президента.

Беглов также сообщил, что явка заметно превысила показатели 2021 года. К утру заключительного дня она составляла более 42%. Итоговые цифры: 50,74% на выборах в Госдуму и 51,46% в Законодательное собрание. Губернатор поблагодарил жителей за неравнодушие к судьбе города и страны.

Город выполнил указание президента о прозрачности и открытости выборов. По мнению Беглова, задача выполнена, а голосование было абсолютно честным. Наблюдатели от общественности и Межпарламентской Ассамблеи СНГ подтвердили, что волеизъявление прошло в точном соответствии с волей петербуржцев.

Глава городской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что на этих выборах было рекордное количество международных экспертов и наблюдателей. Он уточнил, что за процессом следили представители множества стран, в том числе Италии, Аргентины, Бразилии, Мексики, Турции, Алжира, Кубы, ЮАР и других. Также активно работала миссия СНГ с наблюдателями из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении и других республик.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: пресс-служба Смольного