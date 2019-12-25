Петербург примет Объединенный форум культур с делегатами из десятков стран

Беглов выделил концерт оркестра в метро "Владимирская" 25 сентября.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе радиообращения сообщил, что на текущей неделе город вновь станет площадкой для Санкт-Петербургского культурного форума. Теперь мероприятие носит название Объединенный форум культур. Ожидается прибытие делегаций из нескольких десятков стран.

Глава города подчеркнул, что в культурной столице России сохраняются и возрождаются все традиции, связанные с культурой и ее деятелями. К форуму подготовлено порядка ста культурных мероприятий.

Беглов особо отметил общедоступный концерт оркестра, который пройдет на станции метро "Владимирская" 25 сентября. Также он выделил гастроли Мариупольского драматического театра. Этот театр был построен и восстановлен при активном участии Петербурга.

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV