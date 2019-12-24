На улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне

Летом 2025 года город посетили около 6 миллионов человек, в основном жители других регионов России.

Санкт-Петербург переживает наплыв российских туристов при сохранении минимального потока иностранных гостей. По данным комитета по туризму города и национального туроператора, летом 2025 года Северную столицу посетили около шести миллионов человек, преимущественно из российских регионов.

Основной поток туристов формируют жители Москвы, Центрального федерального округа, Тюменской, Томской и Иркутской областей, а также южных и северных регионов страны. Популярностью пользуются Эрмитаж, Русский музей, Петропавловская крепость и новые культурно-спортивные объекты. Многие туристы выбирают личный транспорт из-за подорожания авиабилетов и задержек рейсов, отмечают туроператоры.

Для привлечения иностранцев, особенно из Китая, разрабатываются тематические маршруты, связывающие исторические объекты от Балтики до Каспия. Одновременно в городе открываются новые апарт-отели, расширяющие возможности для размещения гостей.

