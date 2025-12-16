Петербуржцы смогут улететь на Шри-Ланку чартером уже предстоящей зимой

В 2025 году Шри-Ланка вошла в топ-10 самых популярных зарубежных направлений у россиян.

Из петербургского аэропорта Пулково в предстоящем зимнем сезоне планируется запустить чартерные рейсы на Шри-Ланку. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма республики Руван Ранасингхе.

По словам чиновника, сейчас ланкийские власти делают всё возможное для расширения географии полётов в Россию, так как локальная туриндустрия испытывает сложности из-за дефицита прямого авиасообщения. Помимо Петербурга, аналогичные чартерные программы в Коломбо планируют наладить из Москвы и Екатеринбурга.

Параллельно Шри-Ланка ведёт переговоры о возобновлении регулярных рейсов государственного перевозчика SriLankan Airlines в Москву. Для этого сторонам необходимо решить технические вопросы, связанные со страхованием воздушных судов. Кроме того, ланкийские власти прорабатывают варианты стыковочных маршрутов с другими авиакомпаниями — в частности, ведутся переговоры с Turkish Airlines об организации перелётов через Стамбул.

Отмечается, что в 2025 году Шри-Ланка вошла в топ-10 самых популярных зарубежных направлений для путешествий в ноябрьские праздники. В 2022 году авиакомпания Azur Air уже запускала прямые рейсы из Петербурга в Коломбо, которые были приостановлены. Самолёты по этому направлению летали один раз в 10-11 дней.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Пулково на табло появятся данные о бесплатном питании для пассажиров задержанных рейсов.

Фото: PIter.TV