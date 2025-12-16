В Пулково на табло появятся данные о бесплатном питании для пассажиров задержанных рейсов

Аэропорт первым в России полностью автоматизировал отображение информации о месте получения напитков и еды при задержках. Данные будут дублироваться на стойках регистрации и гейтах.

Аэропорт Пулково первым в России автоматизировал информирование пассажиров о предоставлении питания и напитков при задержках рейсов. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Новый цифровой сервис позволяет при задержках автоматически отображать на электронных табло данные о том, где можно получить еду и воду, а также информацию о самом факте предоставления услуг. Эти же сведения дублируются на стойках регистрации и гейтах, уточнили в аэропорту.

Напомним, в Пулково периодически вводятся временные ограничения на полёты, из-за чего десятки рейсов задерживаются более чем на два часа. Ранее генеральный директор аэропорта Леонид Сергеев заявил, что участившиеся ограничения никак не повлияли на работу Пулково.

Ранее на Piter.TV: в Пулково задержали мужчину, покурившего в самолете из Минеральных Вод.

Фото: Piter.TV