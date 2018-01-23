Защита блогера Лерчек обжаловала ее приговор

Сторона защиты сообщила о нарушении сроков предоставления адвокатам возможности ознакомиться с текстом судебного приговора.

Валерия Чекалина (блогер Лерчек), осужденная на условный срок, штраф и запрет администрировать онайн-ресурсы, обжаловала свой приговор в апелляционной инстанции. Такими сведениями с журналистам информационного агентства "ТАСС" сообщил один из ее защитников. Ранее государственное обвинение подало апелляционное представление на приговор российского блогера и намерено добиваться в Мосгорсуде ужесточения ей наказания. Адвокат сообщил "РИА Новостям" о том, что защита не смогла подать полноценную жалобу потому, что не получила возможности ознакомиться с текстом судебного приговора. По словам от юриста, копии документа не предоставили в установленный УПК пятидневный срок.

Приговор обжаловали. источник СМИ

Напомним, что Гагаринский районный суд Москвы признал Валерию Чекалину виновной в выводе с территории страны в ОАЭ более 250 миллионов рублей от продажи фитнес-марафона "Идеальное тело". Женщине назначили штраф в размере 763,5 миллионов рублей. По тому же расследованию проходили ее бывший муж Артем Чекалин и их общий бизнес-партнер Роман Вишняк. Оставшиеся фигуранты уголовного дела получили семь лет и 2,5 года колонии соответственно.

Блогер Лерчек прошла шестой сеанс химиотерапии.

Фото: Фото: Instagram* / ler_chek и im__lu_

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