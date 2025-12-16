Прокуратура потребовала новой экспертизы по здоровью для Лерчек

Поведение Лерчек вызвало вопросы у прокуроров.

В суд Москвы поступило заявление от прокуратуры о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, ведомство попросило провести проверку Луиса Сквирччиариани, который является отцом ее четвертого ребенка.

Поводом для прокурорского реагирования стал сообщение о том, что Лерчек в день очередного сеанса химиотерапии рассказала в своих соцсетях о тренировке в спортзале, где она поднимала тяжести.

При этом ранее блогерша делилась с подписчиками сведениями о перенесенной операции по восстановлению позвоночника, разрушенного метастазами.

Также прокуратура ходатайствовала об истребовании медицинской карты Чекалиной и назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы.

В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии, недавно она перенесла шестой курс химиотерапии.