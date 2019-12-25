Главу стройкомпании в Петербурге отправили под домашний арест после ЧП с рабочим

По данным следствия, компания "Стройпроект" выполняла строительные работы в доме 44 на Малом проспекте Петроградской стороны.

В Санкт-Петербурге Сестрорецкий районный суд отправил под домашний арест генерального директора строительной компании Александра Костылева.

По версии следствия, руководитель ООО "Стройпроект" нарушил правила безопасности при проведении строительных работ, что привело к падению сотрудника с высоты и его гибели.

Следствие считает, что после произошедшего Костылев попытался скрыть факт происшествия. По данным материалов дела, он вывез тело погибшего рабочего в поселок Белоостров и закопал его в лесополосе рядом с рекой Сестрой.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ограничение будет действовать до 28 сентября.

Костылев признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

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Фото: Piter.TV