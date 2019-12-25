В Финском заливе нашли тело 26-летнего мужчины после купания у берега

26-летний мужчина погиб в Петербурге.

В акватории Финского залива погиб 26-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, мужчина купался в районе Канонерского острова. Спасатели получили информацию о происшествии и провели поисковые работы. Водолазы специальной части МЧС обнаружили тело погибшего на глубине около трех метров в 50 метрах от берега.

В ведомстве призвали жителей и гостей Петербурга соблюдать осторожность при нахождении у водоемов и не пренебрегать правилами безопасности.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)