В Петербурге выкосили крупный очаг борщевика в Полежаевском парке

Комблаг рассказал о регионе с борщевиком в Полежаевском парке.

В Полежаевском парке продолжаются работы по уничтожению крупнейшего в Санкт-Петербурге очага борщевика. За содержание территории отвечают специалисты городского Комитета по благоустройству.

Полежаевский парк остается самой большой городской территорией, пораженной опасным сорняком. Борщевик занимает около 14 га из общей площади парка в 150 га. Работы по его ликвидации ведутся уже несколько лет.

Как сообщил заместитель председателя Комитета по благоустройству Иван Деревянко, главная задача специалистов заключается в том, чтобы не допустить цветения растений. Для этого борщевик скашивают на ранних стадиях развития до появления семян. В течение года проводится около 10 покосов. Кроме того, сотрудники вручную выкапывают растения. За время проведения работ удалось уничтожить около 22 тыс. соцветий.

В комитете отметили, что химические средства используют не на всех участках. Вблизи водоемов применение таких препаратов запрещено, чтобы избежать вреда окружающей среде и людям.

Благодаря регулярным работам борщевик в Полежаевском парке не успевает образовывать семена, что позволяет сдерживать его дальнейшее распространение.

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Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга