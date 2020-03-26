Петербургский избирком аннулировал регистрацию Ярослава Кострова

Основанием стало привлечение его к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 31 июля аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Ярослава Кострова. Решение приняли на заседании Горизбиркома, которое прошло без участия общественника, пишет "Ъ Северо-Запад".

Основанием для снятия с выборов стало привлечение Кострова к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики. В середине июля суд назначил ему 10 суток административного ареста из-за публикации пятилетней давности с упоминанием социальных сетей компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. В настоящее время Костров пытается обжаловать судебное решение в Третьем кассационном суде общей юрисдикции.

Согласно законодательству, граждане, привлеченные к ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики, на 1 год лишаются пассивного избирательного права и не могут участвовать в выборах любого уровня.

Ранее по аналогичной причине к выборам не допустили лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского. По схожим основаниям регистрацию также не получили представители партии "Яблоко" Александр Шишлов и Ольга Штанникова.

Широкое внимание Ярослав Костров привлек после публикации сведений о доходах и имуществе. В декларации среди принадлежащего ему транспорта были указаны советский танк Т-34-76, яхта Eclipse длиной 162 м, гоночный болид Ferrari 125 F1, вертолет Ми-8, бомбардировщик Ту-160, а также транспортное средство с названием "Пухосос".

