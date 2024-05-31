Ремонт асфальта на Светлановском проспекте завершится в середине августа

Всего в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" заменят около 4 километров дороги.

Ремонт Светлановского проспекта на участке от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта продолжается в Петербурге. Работы завершат в середине августа. Об этом пишет 31 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Всего в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" заменят около 4 километров дороги. Подрядная организация уже укладывает новый асфальт – свыше 100 тыс. квадратных метров проезжей части и 20 тыс. квадратных метров тротуаров.

Подрядная организация уже выполнила работы по ремонту бортовых камней, замене люков-колодцев и устройству покрытия проезжей части на участке от Тихорецкого проспекта до проспекта Просвещения. Михаил Гудимов, врио начальника ГКУ "Дирекция транспортного строительства"

Когда ремонтные работы закончатся, восстановят дорожную разметку и нарушенное благоустройство.

Ранее на Piter.TV: на Литейном мосту завершили самый сложный этап ремонта дорожного покрытия.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)