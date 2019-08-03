В Калининском районе отремонтировали Меншиковский проспект

В Калининском районе Петербурга завершен ремонт Меншиковского проспекта по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В нормативный вид приведен участок протяженностью более 1 километра, рассказали 20 июля в Смольном.
Специалисты уложили 22 тыс. квадратных метров асфальтобетона на проезжей части и тротуарах, а также переустановили бортовые камни, отремонтировали люки, провели благоустройство и нанесли разметку.
В 2025 году на территории района сделали свыше 3 километров дорог, включая Лабораторную улицу, улицы Хлопина и Демьяна Бедного. В этом году до конца сезона планируется завершить 14 километров магистралей, в приоритете – проспект Непокоренных, ведущий к Пискаревскому мемориальному кладбищу.
Ранее на Piter.TV: на мосту Александра Невского начали бетонировать зону трамвайных путей.
Фото: пресс-служба КРТИ
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