В Калининском районе отремонтировали Меншиковский проспект

Специалисты уложили 22 тыс. квадратных метров асфальтобетона на проезжей части и тротуарах.

В Калининском районе Петербурга завершен ремонт Меншиковского проспекта по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В нормативный вид приведен участок протяженностью более 1 километра, рассказали 20 июля в Смольном.

Специалисты уложили 22 тыс. квадратных метров асфальтобетона на проезжей части и тротуарах, а также переустановили бортовые камни, отремонтировали люки, провели благоустройство и нанесли разметку.

В 2025 году на территории района сделали свыше 3 километров дорог, включая Лабораторную улицу, улицы Хлопина и Демьяна Бедного. В этом году до конца сезона планируется завершить 14 километров магистралей, в приоритете – проспект Непокоренных, ведущий к Пискаревскому мемориальному кладбищу.

Ранее на Piter.TV: на мосту Александра Невского начали бетонировать зону трамвайных путей.

Фото: пресс-служба КРТИ