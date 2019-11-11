На мосту Александра Невского начали бетонировать зону трамвайных путей

В Петербурге продолжается ремонт моста Александра Невского. Специалисты приступили к бетонированию участка, где проходят трамвайные пути, перед укладкой нового дорожного покрытия.

В Санкт Петербурге на мосту Александра Невского начался этап бетонирования в зоне трамвайных путей. Работы проводят в рамках капитального ремонта переправы, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Специалисты наносят бетонную смесь на подготовленное основание с помощью специальной техники, после чего рабочие вручную выравнивают поверхность. Этот этап необходим перед устройством нового дорожного покрытия.

К настоящему моменту на объекте завершили монтаж новой гидроизоляции и уложили 1,8 км одиночного трамвайного пути. Сварка рельсовых стыков выполнена на 90%, установка резиновых профилей завершена на 83%.

Для обновления трамвайной инфраструктуры используют высокопрочные рельсы РТ-62 российского производства.

В рамках ремонта также планируется восстановить более 61,2 м деформационных швов и уложить свыше 6 тыс. кв. м нового литого асфальта на участке трамвайных путей.

Контракт на проведение работ заключили с АО "Трест". Стоимость договора составила 926,8 млн рублей. Подрядчику предстоит заменить трамвайные пути и асфальтовое покрытие, а также обновить дорожную разметку.

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Фото: КРТИ

