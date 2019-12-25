В России назвали подходящего человека на Украине для переговоров

В окружении украинского президента нет людей, нацеленных на мирный диалог.

Сейчас на Украине подходящих Москве переговорщиков нет, но такой человек нашелся бы при соблюдении определенных условий. Об этом "Lenta.ru" сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат связал такую ситуацию с отсутствием легитимности у действующего президента Украины Владимира Зеленского. По словам Новикова, в окружении главы киевского режима нет лиц, готовых к прямому диалогу с российской стороной.

При этом, по мнению парламентария, на Украине есть "вменяемые люди", на которых не повлиял действующий в стране политический процесс, также это связано с отсутствием демократии.

Если мы будем говорить о вменяемых людях, то сегодня они не являются субъектами активного политического процесса на Украине по той простой причине, что ни о какой демократии на Украине речи идти не может. Дмитрий Новиков, депутат ГД

В заключении собеседник издания добавил, что если запустить такие демократические процедуры в результате денацификации украинской политической системы, то "такие переговорщики непременно бы проявились".

Ранее мы сообщали, что Зеленский предложил России три варианта перемирия.

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