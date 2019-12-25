"АиФ": во время ударов по Киеву Зеленского спрятали на глубине 93 метров

Бомбоубежище было построено еще во время существования Советского Союза.

Охранники президента Украины Владимира Зеленского увели его под землю, когда российские ракеты и беспилотники обрушились на Киев во время ночного удара. Об этом сообщил "АиФ" экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

В ночь на 5 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в украинской столице. Позже командование ВСУ заявило, что не удалось сбить ни одной ракеты.

Собеседник издания отметил, что Зеленского успели увести в безопасное место буквально за минуты до взрывов. Главу киевского режима спятали в построенное еще при Сталине бомбоубежище под зданием президентского офиса на Банковой. Он расположен на глубине 93 метра под землей.

У бункера есть техническое название ЧЗ-417. Это буквально целый подземный город, состоящий из двух блоков, соединенных туннелями. В нем есть электричество, вода и канализация.

Ранее мы сообщали, что после серии ночных ударов возмездия Зеленский призвал усилить санкции против России.

Фото: YouTube / Офіс Президента України