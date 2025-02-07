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Под влиянием мошенников молодой человек попытался вскрыть сейф в квартире на улице Веденеева
Сегодня, 13:26
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Под влиянием мошенников молодой человек попытался вскрыть сейф в квартире на улице Веденеева

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Ключи от жилища ему дала 20-летняя дочь потерпевших: ранее они общались с аферистами.

Росгвардейцы Калининского района задержали девушку и молодого человека, которые под влиянием мошенников едва не оставили ее семью без накоплений. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 29 июля консьерж в жилом доме на улице Веденеева воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. В одной из квартир раздавался грохот, при этом собственники там отсутствовали. На месте поймали 22-летнего злоумышленника, пытавшегося вскрыть сейф. Ключи от жилища ему дала 20-летняя дочь потерпевших: ранее они общались с аферистами. Местных жителей доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей отца в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: калининский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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