Под влиянием мошенников молодой человек попытался вскрыть сейф в квартире на улице Веденеева

Ключи от жилища ему дала 20-летняя дочь потерпевших: ранее они общались с аферистами.

Росгвардейцы Калининского района задержали девушку и молодого человека, которые под влиянием мошенников едва не оставили ее семью без накоплений. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 29 июля консьерж в жилом доме на улице Веденеева воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. В одной из квартир раздавался грохот, при этом собственники там отсутствовали. На месте поймали 22-летнего злоумышленника, пытавшегося вскрыть сейф. Ключи от жилища ему дала 20-летняя дочь потерпевших: ранее они общались с аферистами. Местных жителей доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее на Piter.TV: девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей отца в Петербурге.

Фото: пресс-служба Росгвардии