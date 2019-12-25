Девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей отца в Петербурге

Полицейские задержали 17-летнюю пособницу мошенников, обманувших семью на 2 млн рублей. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
К правоохранителям Калининского района 27 июля обратился местный житель, заявивший о том, что неизвестные звонили его дочери и представлялись сотрудниками различных ведомств. Под предлогом предотвращения уголовной ответственности они убедили девочку забрать средства из офиса отца и передать их курьеру.
На следующий день возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту поймали несовершеннолетнюю курьершу. В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее на Piter.TV: школьница, которая работала на мошенников, похитила у пенсионерки 5,6 млн рублей в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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