  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей отца в Петербурге
Сегодня, 11:26
183
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей отца в Петербурге

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские задержали 17-летнюю пособницу мошенников, обманувших семью на 2 млн рублей. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

К правоохранителям Калининского района 27 июля обратился местный житель, заявивший о том, что неизвестные звонили его дочери и представлялись сотрудниками различных ведомств. Под предлогом предотвращения уголовной ответственности они убедили девочку забрать средства из офиса отца и передать их курьеру. 

На следующий день возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту поймали несовершеннолетнюю курьершу. В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: школьница, которая работала на мошенников, похитила у пенсионерки 5,6 млн рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии