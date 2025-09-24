Школьница, которая работала на мошенников, похитила у пенсионерки 5,6 млн рублей в Петербурге

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские Петербурга задержали школьницу, которая работала на мошенников. Об этом рассказали в МВД России.

К правоохранителям Выборгского района 7 июля обратилась 72-летняя жительница дома 10 по проспекту Художников. По словам пенсионерки, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур, и под предлогом декларирования средств убедили отдать курьеру 5,5 млн рублей, 1,5 тыс. долларов и 170 евро. Общий материальный ущерб составил свыше 5,6 млн рублей.

Накануне была установлена причастность к совершению преступления 16-летней девушки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: задержана молодая петербурженка, обманувшая школьницу на 306 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV