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В историческую усадьбу на проспекте Стачек заселят 59 семей
Вчера, 12:08
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В историческую усадьбу на проспекте Стачек заселят 59 семей

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Объект входит в архитектурный ансамбль "Дача К. Е. Сиверса".

В Кировском районе завершают капитальный ремонт и реставрацию дома 172 по проспекту Стачек. Объект входит в архитектурный ансамбль "Дача К. Е. Сиверса", его готовность составляет 75%. Об этом сообщили в Жилищном комитете Петербурга. 

Работы в указанном здании – яркий пример того, как программа "Доступное жилье" соединяет сохранение наследия с решением жилищных вопросов. Дом здесь обретут 59 семей. 

На объекте восстановили несущие и ограждающие конструкции, устроили перегородки, смонтировали вентиляционные блоки и установили окна и радиаторы. Кроме того, закончены работы на крыше и монтаж кровельного ограждения. Сейчас продолжаются реставрация фасада, штукатурка внутренних стен, гидроизоляция санузлов, устройство стяжки пола, отделка мест общего пользования и другое. 

Ранее мы рассказывали о том, что при расселении петербургских коммуналок жилищные условия улучшили свыше 3,3 тыс. семей. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета 

Теги: жилищный комитет, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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