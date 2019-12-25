В 2026 году в Петербурге расселили 1,4 тыс. коммунальных квартир

Чтобы получить средства, нужно включить коммуналку в перечень расселяемых квартир.

В Петербурге продолжает расселение коммунальных квартир. С начала года свои жилищные условия улучшили 3,8 тыс. семей, переехавших из 1,4 тыс. квартир.

По данным Жилищного комитета, для решения вопроса о смене жилья применяются разные механизмы. Это социальные выплаты из бюджета на строительство или покупку, предоставление освободившихся комнат по договорам социального найма с последующим преобразованием квартиры в отдельную, договоры найма коммерческого использования и выкуп освободившихся помещений из жилищного фонда с применением понижающего коэффициента.

Чтобы получить средства, нужно включить коммуналку в перечень расселяемых квартир. Для этого необходимо всем собственникам обратиться в жилищный отдел администрации того района, где находится жилье. Также обратитесь в "Горжилобмен".

Ранее мы рассказывали о том, что около 45 тыс. петербургских семей получили компенсации за ЖКУ.

Фото: Piter.TV