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В 2026 году в Петербурге расселили 1,4 тыс. коммунальных квартир
Сегодня, 11:08
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В 2026 году в Петербурге расселили 1,4 тыс. коммунальных квартир

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Чтобы получить средства, нужно включить коммуналку в перечень расселяемых квартир.

В Петербурге продолжает расселение коммунальных квартир. С начала года свои жилищные условия улучшили 3,8 тыс. семей, переехавших из 1,4 тыс. квартир. 

По данным Жилищного комитета, для решения вопроса о смене жилья применяются разные механизмы. Это социальные выплаты из бюджета на строительство или покупку, предоставление освободившихся комнат по договорам социального найма с последующим преобразованием квартиры в отдельную, договоры найма коммерческого использования и выкуп освободившихся помещений из жилищного фонда с применением понижающего коэффициента. 

Чтобы получить средства, нужно включить коммуналку в перечень расселяемых квартир. Для этого необходимо всем собственникам обратиться в жилищный отдел администрации того района, где находится жилье. Также обратитесь в "Горжилобмен". 

Ранее мы рассказывали о том, что около 45 тыс. петербургских семей получили компенсации за ЖКУ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилищный комитет, расселение
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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