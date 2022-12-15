Около 45 тыс. петербургских семей получили компенсации за ЖКУ

Общая сумма средств, затраченных на эти цели, составила 731,5 млн рублей.

Петербург продолжает сохранять статус одного из регионов-лидеров по объему финансирования жилищных программ и социальной поддержки семей с детьми. Об этом рассказали в Жилищном комитете города накануне.

С начала текущего года компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг были начислены почти 45 тыс. многодетных семей. Общая сумма средств, затраченных на эти цели, составила 731,5 млн рублей.

Кроме того, Северная столица системно работает над улучшением жилищных условий. Сменили квартиры в 2026-м порядка 565 семей.

Компенсации на оплату ЖКУ, жилищные программы, социальные выплаты – это не просто меры поддержки, а реальные инструменты, которые работают на благо каждой семьи с детьми. Забота о многодетных семьях – это не просто социальная политика, это инвестиция в будущее Петербурга. Денис Удод, председатель Жилищного комитета

Ранее на Piter.TV: в Петербурге создадут отделение Фонда защиты детей.

Фото: Piter.TV