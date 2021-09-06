В Петербурге создадут отделение Фонда защиты детей

Организация призвана выстроить единую систему поддержки, чтобы семьи могли своевременно получать необходимую помощь независимо от места проживания.

В Петербурге планируется открытие регионального отделения Фонда защиты детей. Инициатива, реализованная по поручению президента России и при участии детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, направлена на развитие адресной помощи родителям и реализацию принципа воспитания ребенка в семье.

Организация призвана выстроить единую систему поддержки, чтобы семьи могли своевременно получать необходимую помощь независимо от места проживания. В этом проекте также задействована партия "Единая Россия" через Всероссийскую службу помощи семьям.

На уровне города поддержка семей является приоритетом. По поручению губернатора Александра Беглова в Северной столице уже действуют региональные программы помощи родителям с детьми, которые будут интегрированы в работу нового фонда для обеспечения комплексного подхода к решению социальных вопросов.

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