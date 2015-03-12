Роспотребнадзор Петербурга предупредил о риске педикулеза: как защитить себя и детей от вшей

При первых признаках педикулеза ведомство призывает граждан не заниматься самолечением и сохранять спокойствие.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напомнило жителям, что заразиться педикулезом может любой человек вне зависимости от его чистоплотности или социального статуса.

Специалисты ведомства пояснили, что педикулез – это паразитарное заболевание кожи головы. Его вызывают мелкие кровососущие насекомые, которые быстро размножаются. Их укусы часто приводят к сильному зуду, аллергическим реакциям и могут стать причиной вторичных кожных инфекций. Вши не способны прыгать или летать, они перемещаются только ползком при тесном контакте людей.

Основные пути передачи паразитов:

Прямой контакт "голова к голове" (особенно актуально для детских садов и школ).

Обмен личными вещами: расческами, заколками, головными уборами, наушниками.

Использование общего постельного белья или одежды.

Чтобы минимизировать риски заражения, Роспотребнадзор советует придерживаться простых правил гигиены:

Регулярно расчесывать волосы и следить за их чистотой.

Менять нательное и постельное белье не реже одного раза в 7–10 дней.

Проводить влажную уборку дома.

Объяснять детям правила безопасности: нельзя пользоваться чужими шапками, расческами и аксессуарами для волос.

При первых признаках педикулеза ведомство призывает граждан не заниматься самолечением и сохранять спокойствие. Необходимо обратиться в медицинское учреждение – поликлинику или кожно-венерологический диспансер. Врачи подберут эффективные и безопасные препараты для лечения заболевания.

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Фото: Piter.TV