В школах Петербурга оценят поведение учеников со 2 по 8 класс

Пока система будет работать только в пилотном режиме. В конце учебного года планируется подвести итоги эксперимента.

В 2026/2027 учебном году в российских школах начнётся внедрение системы оценки поведения учащихся. Эксперимент, ранее проведённый в 89 школах, признан успешным. Теперь в каждом регионе, включая Петербург, определят по десять школ для участия в пилотном проекте. Оценивать будут учеников со 2-го по 8-й класс.

Министерство просвещения утвердило трёхуровневую систему: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение. В Петербурге эксперимент пройдёт в нескольких учреждениях, включая школы №14 и №691 Невского района.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Павел Розов отметил, что оценка будет комплексной, а не по отдельным эпизодам. Директор школы №691 Ольга Соппа подчеркнула, что система призвана мотивировать, а не наказывать. В школе уже разрабатывают поощрения: мерч и участие в специальном клубе.

Доцент института психологии РГПУ им. Герцена Галина Иконникова предупредила о рисках. По её словам, во 2–8 классах активно формируется самооценка, и отметка "недопустимое поведение" может восприниматься ребёнком как личное клеймо. Это может закрепить девиантное поведение, а не исправить его.

Эксперт также отметила, что система способна повысить тревожность у ранимых детей. Они могут начать бояться плохой оценки за поведение больше, чем двойки по математике. Кроме того, оценки за поведение могут стать источником конфликтов между педагогами и родителями.

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Фото: Magnific (pvproductions)