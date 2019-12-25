Роспотребнадзор дал советы по выбору школьной обуви: на что петербуржцам обратить внимание перед 1 сентября

В первую очередь необходимо убедиться в легальности товара.

До начала учебного года остаются считанные дни. В связи с этим Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти напомнило родителям, как выбрать качественную и безопасную обувь для школьника.

В первую очередь необходимо убедиться в легальности товара. Вся детская обувь подлежит обязательному подтверждению качества — сертификации или декларированию по техрегламенту ТР ТС 007/2011. Продавец обязан предоставить эти документы по первому требованию покупателя. На упаковке должен присутствовать единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС (EAC). Кроме того, каждая пара маркируется кодом Data Matrix в системе "Честный знак", который позволяет проверить подлинность через официальное приложение.

Для детской стопы лучше всего подходят натуральные материалы: кожа, войлок и текстиль из природных волокон. Они обеспечивают необходимый воздухообмен, не создают парникового эффекта и со временем подстраиваются под анатомию ноги.

Специалисты ведомства рекомендуют избегать: синтетических подкладок в закрытых моделях, искусственного меха внутри зимних ботинок для малышей (исключение составляет утеплитель, если натуральной шерсти в нем более 80%) и стелек из ненатуральных материалов в обуви для ясельной группы.

Если в течение гарантийного срока у новых туфель лопнет подошва, разойдется шов или облезет покрытие, покупатель вправе требовать замены товара, бесплатного ремонта или полного возврата денег.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор Петербурга дал рекомендации по выбору безопасной школьной формы.

Фото: Magnific (frimufilms)