Татьяна Тарасова вновь попала в больницу из-за ухудшения здоровья

Сейчас тренер находится в медицинском учреждении.

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС.

По словам источника, Тарасова снова попала в больницу. Врачи сейчас прикладывают все усилия, чтобы стабилизировать ее состояние. Причины ухудшения здоровья не раскрывались.

Татьяне Тарасовой 79 лет, она является мастером спорта международного класса. В прошлый ей вызвали скорую помощь спустя 10 дней после выписки из больницы. Тогда её состояние резко ухудшилось. Перед этим тренер проходила плановое обследование.

Татьяна Тарасова по прежнему остается в профессиональной повестке. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 20 сентября утвердил ее кандидатуру в обновленный состав тренерского совета. Среди ее воспитанников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина, Александр Зайцев, Андрей Букин и Алексей Ягудин.

Фото: Piter.TV