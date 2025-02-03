Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице через 10 дней после выписки

Состояние 79-летней Тарасовой оценивается как стабильное.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь, было принято решение о госпитализации спустя некоторое время после выписки. Её состояние ухудшилось в начале недели, сообщило РИА Новости.

По данным издания, состояние 79-летней бывшей фигуристки ухудшилось в начале недели и она была госпитализирована. Сейчас её состояние стабильно, но о выписке пока говорить рано, добавил собеседник агентства.

Племянник Тарасовой также подтвердил, что она снова находится в больнице. В начале сентября тренер проходила плановую госпитализацию. В апреле Татьяна Тарасова попала в реанимацию из-за сильной простуды. Состояние специалиста оперативно стабилизировали.

Ранее мы сообщали, что 81-летний дирижер Владимир Спиваков оказался в больнице с пневмонией.

Фото: Piter.TV