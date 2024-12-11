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SHOT: Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем
Сегодня, 10:14
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SHOT: Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем

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Врачи диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у 77-летней бывшей фигуристки появились боли в сердце. Врачи диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Они стабилизировали состояние Тарасовой на месте. Также врачи заявили, что ей нужна госпитализация, от которой тренер отказалась.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге двое мужчин отравились мухоморами.

Фото: Piter.tv

Теги: сердце, скорая помощь, татьяна тарасова, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости России,

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