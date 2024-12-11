SHOT: Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем

Врачи диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у 77-летней бывшей фигуристки появились боли в сердце. Врачи диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Они стабилизировали состояние Тарасовой на месте. Также врачи заявили, что ей нужна госпитализация, от которой тренер отказалась.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге двое мужчин отравились мухоморами.

Фото: Piter.tv