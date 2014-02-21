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В Петербурге двое мужчин отравились мухоморами
Сегодня, 14:41
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В Петербурге двое мужчин отравились мухоморами

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Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.

Двоих жителей Петербурга за сутки госпитализировали в токсикологию с подозрением на отравление мухоморами. Об этом 9 декабря пишет "Фонтанка". 

Врачи накануне приехали в квартиру дома в Полюстрово, в которой проживает 31-летний горожанин. Ему диагностировали отравление неизвестным веществом, предположительно, грибами. 

Кроме того, "скорая" забрала 50-летнего жителя Калининского района. Пострадавшим является историк, организовывающий всероссийские и международные фестивали. Мужчина употреблял настойку из мухоморов. 

Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. 

Ранее мы рассказывали о том, что двухлетний житель Парнаса отравился лекарством. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мухоморы, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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