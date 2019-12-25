В Петербурге годовалая девочка отравилась средством от слизней

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей отделения анестезиологии-реанимации.

В Педиатрический университет доставили годовалую девочку, которая съела неизвестное количество гранул сельскохозяйственного средства от слизней, рассказали 30 октября в петербургском вузе.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей отделения анестезиологии-реанимации, ее состояние стабильно. По словам специалистов, пациентке повезло.

Отравление химикатами – достаточно распространенная проблема, особенно у детей от года до трех лет: когда они активно познают мир через сенсорные впечатления и, в том числе, пробуют на вкус различные предметы. К счастью, химикат, который попал в организм девочки, относится к третьему классу опасности для человека. Ксана Штернлихт, заведующая детским приемным отделением

Речь идет о метальдегиде – органическом соединении, применяемом для борьбы с улитками и слизнями. При отравлении данным химикатом могут наблюдаться тошнота, рвота, боль в животе, обильное слюноотделение, головная боль, сонливость, дрожь, прилив крови к лицу, лихорадка, а также судороги и потеря сознания. Медики призывают не заниматься самолечением.

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета