Врачи Педиатрического университета спасли руку мальчику, который пострадал в ДТП с самокатом

Сейчас пациент получает антибактериальную терапию.

В Педиатрическом университете спасли восьмилетнего мальчика, который пострадал в аварии с электросамокатом. Об этом рассказали в петербургском вузе 9 октября.

ДТП произошло накануне. Ребенок катался на велосипеде, и после столкновения средство индивидуальной мобильности упало на его правую руку. Врачи диагностировали школьнику открытый перелом дистальной фаланги мизинца, он был помещен в хирургическое отделение.

Во время операции медики выполнили открытую репозицию, первичную хирургическую обработку раны и металлоостеосинтез. Сейчас пациент получает антибактериальную терапию.

По словам ректора университета Дмитрия Иванова, при катании на СИМ важно надевать шлем, наколенники и налокотники, а также защищать кисти.

Ранее на Piter.TV: из Всеволожского роддома в Педиатрический университет перевели новорожденных двойняшек.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета