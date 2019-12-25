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Врачи Педиатрического университета спасли руку мальчику, который пострадал в ДТП с самокатом
Сегодня, 14:49
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Врачи Педиатрического университета спасли руку мальчику, который пострадал в ДТП с самокатом

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Сейчас пациент получает антибактериальную терапию.

В Педиатрическом университете спасли восьмилетнего мальчика, который пострадал в аварии с электросамокатом. Об этом рассказали в петербургском вузе 9 октября.

ДТП произошло накануне. Ребенок катался на велосипеде, и после столкновения средство индивидуальной мобильности упало на его правую руку. Врачи диагностировали школьнику открытый перелом дистальной фаланги мизинца, он был помещен в хирургическое отделение. 

Во время операции медики выполнили открытую репозицию, первичную хирургическую обработку раны и металлоостеосинтез. Сейчас пациент получает антибактериальную терапию. 

По словам ректора университета Дмитрия Иванова, при катании на СИМ важно надевать шлем, наколенники и налокотники, а также защищать кисти. 

Ранее на Piter.TV: из Всеволожского роддома в Педиатрический университет перевели новорожденных двойняшек. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: педиатрический университет, происшествия
Категории: Происшествия, ДТП, Новости СПб, Лента новостей,

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