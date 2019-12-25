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В Калининском районе школьник получил травму кисти из-за разрыва петарды
Сегодня, 16:00
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В Калининском районе школьник получил травму кисти из-за разрыва петарды

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Бригада скорой помощи доставила ребенка в приемное отделение клиники Педиатрического университета.

В Педиатрическом университете спасли подростка, который получил травму кисти из-за разрыва петарды. Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга 18 октября, рассказали в вузе. 

Днем в воскресенье 12-летний мальчик вместе с друзьями нашел пиротехническое изделие. Школьник взял его в руки, и петарда разорвалась. Бригада скорой помощи доставила ребенка в приемное отделение клиники, где врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги мизинца со смещением и рваные раны. Он был помещен в микрохирургическое отделение. 

Медики выполнили первичную хирургическую обработку ран и металлоостеосинтез. К счастью, артерии и вены не пострадали, поэтому обошлось без сложных микрохирургических манипуляций.

Обычно такие взрывы сопровождаются ампутациями и серьезными травмами. К счастью, в данном случаи пострадали мягкие ткани и дистальная фаланга мизинца. Мы провели все необходимые вмешательства, рука ребенка будет функционировать нормально. 

Евгений Рыбка, детский хирург 

Ранее на Piter.TV: врачи Педиатрического университета спасли руку мальчику, который пострадал в ДТП с самокатом. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: калининский район, педиатрический университет
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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