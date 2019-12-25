Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

После угроз в адрес фельдшеров скорой медицинской помощи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Калининского района 21 ноября поступило сообщение о том, что в квартире на улице Демьяна Бедного агрессивный мужчина угрожает пистолетом врачам. На месте задержали 43-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Изначально "скорая" прибыла в жилище для оказания помощи пожилой женщине. В ходе визита хозяин квартиры стал угрожать врачу и фельдшеру пневматическим пистолетом. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный рецидивист угрожал ножом работнику кафе в Адмиралтейском районе.

Фото: Piter.TV