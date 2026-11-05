Пьяный рецидивист угрожал ножом работнику кафе в Адмиралтейском районе

Злоумышленника обнаружили на Лермонтовском проспекте.

Росгвардейцы Адмиралтейского района Петербурга задержали 41-летнего мужчину, который угрожал расправой сотруднику кафе на Рижском проспекте в ночь на 5 ноября.

По предварительным данным, во время разгрузки товара в заведении 22-летний работник заметил на диване неизвестного и попросил его покинуть помещение. В ответ на это незнакомец достал нож, после чего скрылся.

Злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили на Лермонтовском проспекте. В результате рецидивиста, судимого за умышленное причинение легкого вреда здоровью, доставили в 77-й отдел.

Ранее мы рассказывали о том, что двое петербуржцев жестоко избили знакомого на Невском проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти