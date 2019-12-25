В больнице пострадавший стал агрессивно себя вести и самостоятельно усугубил полученную им травму.

В Ломоносове петербургские росгвардейцы задержали сотрудника кафе, который ударил посетителя рукояткой ножа по голове. В результате пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел утром 22 ноября в заведении на Швейцарской улице. Между 23-летним работником и 41-летним гостем возник конфликт, переросший в нападение со стороны первого. Очевидцы из супермаркета по соседству нажали кнопку тревожной сигнализации.

Молодого человека доставили в 85-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства, второго мужчину передали бригаде скорой помощи. В больнице последний стал агрессивно себя вести и самостоятельно усугубил полученную им травму. Медики вновь вызвали вневедомственную охрану, затем пациенту ввели успокоительное, чтобы наложить швы на рану.

Ранее на Piter.TV: у станции "Купчино" рецидивист жестоко избил бывшую девушку.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти